Нового представителя Mercedes-Benz S-класса заметили фотошпионы

Видеоролик о новом экземпляре Mercedes-Benz S-класса уже выложили в сеть.

Естественно, что на тестовом экземпляре автомобиля есть значительный слой камуфляжа, присущий прототипам всех моделей независимо от их производителя. Кстати, маскировка затронула и дверные ручки, что дало повод для некоторых предположений.

Например, существует версия о том, что на новинке будут установлены датчики отпечатков пальцев людей, входящих в салон. Имеются и другие варианты.

Будущий представитель S-класса все еще находится на стадии тестирования. Однако на фото заметно, что он будет визуально больше предыдущих членов семейства Mercedes-Benz.

При этом в конструкции кузова немецкий производитель задействует алюминий и углеводородное волокно. Это позволит существенно снизить массу машины.

Внутри салона будет множество сенсорных дисплеев, отвечающих за управление и развлекательную функцию. Ожидается, что премьера нового флагмана от Mercedes состоится в 2020 году.