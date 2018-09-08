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Нового представителя Mercedes-Benz S-класса заметили фотошпионы
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Нового представителя Mercedes-Benz S-класса заметили фотошпионы 

Car.ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Car.ru
Видеоролик о новом экземпляре Mercedes-Benz S-класса уже выложили в сеть.
Естественно, что на тестовом экземпляре автомобиля есть значительный слой камуфляжа, присущий прототипам всех моделей независимо от их производителя. Кстати, маскировка затронула и дверные ручки, что дало повод для некоторых предположений.
Например, существует версия о том, что на новинке будут установлены датчики отпечатков пальцев людей, входящих в салон. Имеются и другие варианты.
Будущий представитель S-класса все еще находится на стадии тестирования. Однако на фото заметно, что он будет визуально больше предыдущих членов семейства Mercedes-Benz.
При этом в конструкции кузова немецкий производитель задействует алюминий и углеводородное волокно. Это позволит существенно снизить массу машины.
Внутри салона будет множество сенсорных дисплеев, отвечающих за управление и развлекательную функцию. Ожидается, что премьера нового флагмана от Mercedes состоится в 2020 году.
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