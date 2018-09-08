Ещё
Знаменитый электрокар компании Tesla привезли в Красноярск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитый электрокар компании Tesla привезли в Красноярск 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Знаменитый электрокар разгоняется до 700 лошадиных сил. Об этом сообщил сайт телекомпании «ТВК».
Транспортное средство работает на электричестве. Заряжать автомобиль можно от розетки. Стоимость электрокара 16 миллионов рублей.
В машине продуманно все до последнего винтика. Например, ее колеса напрямую соединены с двигателем, а подачу топлива (электричества) можно регулировать. Любая функция электрокара легко настраивается под предпочтения водителя. Все действия можно выставить на специальном планшете.
360tv.ru: последние новости
Renault уберет с российского рынка Logan и Sandero‍ Ford отзовет 2 млн авто из‐за дефекта в ремнях безопасности Тизер первого электрокара Mach 1 от Ford появился в Сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Газпрома» попал в ДТП118
Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине11
Бентли теперь не роскошь
На кортежи первых лиц разрешили не ставить ГЛОНАСС1
Toyota в Японии приостановит работу
Видео
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение