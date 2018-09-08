Знаменитый электрокар компании Tesla привезли в Красноярск

Знаменитый электрокар разгоняется до 700 лошадиных сил. Об этом сообщил сайт телекомпании «ТВК».

Транспортное средство работает на электричестве. Заряжать автомобиль можно от розетки. Стоимость электрокара 16 миллионов рублей.

В машине продуманно все до последнего винтика. Например, ее колеса напрямую соединены с двигателем, а подачу топлива (электричества) можно регулировать. Любая функция электрокара легко настраивается под предпочтения водителя. Все действия можно выставить на специальном планшете.