Новый Mercedes GLE засветился на шпионских фото без камуфляжа

В Сеть утекли первые шпионские фото нового поколения кроссовера Mercedes-Benz GLE, на которых автомобиль представлен практически без камуфляжной пленки. Исключением является лишь наклейки на фарах и задних фонарях.

Судя по снимкам, автомобиль сохранит привычные черты кузова, немного обновившись в передней и задней частях. Ожидается, что длина новой генерации GLE окажется примерно на 80 мм больше, чем его предшественника.

В качестве архитектуры новинка задействует базу MHA (Mercedes High Architecture), представляющую собой адаптированную версию «тележки» MRA, которую штутгартцы задействовали при создании новых E— и S-Class.

В моторную линейку нового GLE должны войти рядные 6-цилиндровые двигатель с рабочим объемом в 3-литра, сочетающиеся с 9-диапазонной автоматической трансмиссией. AMG-модификация, по традиции, сохранит свой 8-цилиндровый оппозитный двигатель.

Официальный дебют новой генерации Mercedes-Benz GLE запланирован на конец 2018 года.