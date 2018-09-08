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Шпионы разглядели новый Mercedes GLE
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Новый Mercedes GLE засветился на шпионских фото без камуфляжа 

Daily-Motor + ещё 4 8 сентября 2018
Фото: Daily-Motor
В Сеть утекли первые шпионские фото нового поколения кроссовера Mercedes-Benz GLE, на которых автомобиль представлен практически без камуфляжной пленки. Исключением является лишь наклейки на фарах и задних фонарях.
Судя по снимкам, автомобиль сохранит привычные черты кузова, немного обновившись в передней и задней частях. Ожидается, что длина новой генерации GLE окажется примерно на 80 мм больше, чем его предшественника.
daily-motor.ru
В качестве архитектуры новинка задействует базу MHA (Mercedes High Architecture), представляющую собой адаптированную версию «тележки» MRA, которую штутгартцы задействовали при создании новых E— и S-Class.
В моторную линейку нового GLE должны войти рядные 6-цилиндровые двигатель с рабочим объемом в 3-литра, сочетающиеся с 9-диапазонной автоматической трансмиссией. AMG-модификация, по традиции, сохранит свой 8-цилиндровый оппозитный двигатель.
Официальный дебют новой генерации Mercedes-Benz GLE запланирован на конец 2018 года.
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