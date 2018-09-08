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Опубликованы первые подробности о новой Mazda CX-3
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Опубликованы первые подробности о новой Mazda CX-3 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mazda уже приступила к разработке следующего поколения своего компактного кроссовера CX-3. Согласно последним слухам, автомобиль должен поступить в продажу в 2020 году, в то время как обновленная версия текущей генерации этого «паркетника» была показана еще в марте этого года.
Как сообщают наши зарубежные коллеги из издания GoAuto, новый CX-3 перейдет на платформу SkyActive II, которая позволит увеличить автомобиль в размерах по отношению к предшественнику. Сделано это для того, чтобы приблизиться в показателе длины к одному из своих главных конкурентов — Toyota C-HR.
Интерьер кроссовера планируется сделать более удобным и комфортабельным, также в значительной степени переработав дизайн приборной панели.
В моторную линейку автомобиля должно войти семейство двигателей SkyActive-X, выделяющиеся с точки зрения экономии топлива. Одним из таких агрегатов является 2-литровый 187-сильный агрегат с 230 Нм крутящего момента. Этот двигатель впервые опробуют на новой Mazda3, которую покажут в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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