Опубликованы первые подробности о новой Mazda CX-3

Компания Mazda уже приступила к разработке следующего поколения своего компактного кроссовера CX-3. Согласно последним слухам, автомобиль должен поступить в продажу в 2020 году, в то время как обновленная версия текущей генерации этого «паркетника» была показана еще в марте этого года.

Как сообщают наши зарубежные коллеги из издания GoAuto, новый CX-3 перейдет на платформу SkyActive II, которая позволит увеличить автомобиль в размерах по отношению к предшественнику. Сделано это для того, чтобы приблизиться в показателе длины к одному из своих главных конкурентов — Toyota C-HR

Интерьер кроссовера планируется сделать более удобным и комфортабельным, также в значительной степени переработав дизайн приборной панели.

В моторную линейку автомобиля должно войти семейство двигателей SkyActive-X, выделяющиеся с точки зрения экономии топлива. Одним из таких агрегатов является 2-литровый 187-сильный агрегат с 230 Нм крутящего момента. Этот двигатель впервые опробуют на новой Mazda3, которую покажут в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.