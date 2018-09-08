Китайский автоконцерн GAC приходит в Россию

Китайская марка GAC провела большую презентацию во время Московского Автосалона 2018.

Во время премьеры были представлены внедорожник, два кроссовера, три седана и один минивэн бизнес класса.

Внедорожник GS8 стал центром внимания на презентации восточной фирмы. По нему видно, что его мужественный дизайн рассчитан на российского потребителя, а двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и полным приводом на 201 лошадиную силу неплохо подойдет для езды по дорогам.

Два кроссовера, GS3 и GS4, могут быть оснащены 1,3-литровым двигателем на 137 лошадиных сил с турбонаддувом. У GS4 этот мотор можно заменить на полуторалитровый движок на 152 лошади, а у GS3 — на полуторалитровый атмосферник со 114 лошадиными силами.

Минивэн GM8 отлично подойдет для перевозки бизнес-партнеров, так как оснащен комфортными сидениями, способными раскладываться, дверьми на электроприводе и, имея отличный дизайн салона, сделан из качественных и безопасных материалов.

Все представленные машины имеют систему шести ступеней автоматической трансмиссии Aisin.