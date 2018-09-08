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Китайский автоконцерн GAC приходит в Россию
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Китайский автоконцерн GAC приходит в Россию 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Китайская марка GAC провела большую презентацию во время Московского Автосалона 2018.
Во время премьеры были представлены внедорожник, два кроссовера, три седана и один минивэн бизнес класса.
Внедорожник GS8 стал центром внимания на презентации восточной фирмы. По нему видно, что его мужественный дизайн рассчитан на российского потребителя, а двухлитровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и полным приводом на 201 лошадиную силу неплохо подойдет для езды по дорогам.
Два кроссовера, GS3 и GS4, могут быть оснащены 1,3-литровым двигателем на 137 лошадиных сил с турбонаддувом. У GS4 этот мотор можно заменить на полуторалитровый движок на 152 лошади, а у GS3 — на полуторалитровый атмосферник со 114 лошадиными силами.
Минивэн GM8 отлично подойдет для перевозки бизнес-партнеров, так как оснащен комфортными сидениями, способными раскладываться, дверьми на электроприводе и, имея отличный дизайн салона, сделан из качественных и безопасных материалов.
Все представленные машины имеют систему шести ступеней автоматической трансмиссии Aisin.
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