Ещё
Четвертым флагманом Lexus стала яхта класса люкс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четвертым флагманом Lexus стала яхта класса люкс 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Lexus раскрыла информацию о «четвертом флагмане». Им стало первое серийное морское судно марки — яхта класса люкс LY 650. Новинка, по словам компании, являющаяся самым изысканным выражением языка дизайна L-finesse — это часть проекта по «исследованию возможностей мира роскоши и активного образа жизни».
Постройкой 19,96-метровой Lexus LY 650 займутся специалисты американской верфи Marquis-Larson Boat Group. При создании яхты дизайнеры искали вдохновение в прошлогоднем концепте скоростного катера — Sport Yacht, который дебютировал на специальном мероприятии Lexus в Майами.
Яхта оборудована тремя каютами с шестью спальными местами. Объем топливного бака Lexus LY 650 составляет 3785 литров, емкости для пресной воды — 852 литра. В качестве силовой установки используется безвальный 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Volvo Penta мощностью 1000 лошадиных сил. За доплату доступен агрегат с усиленным приводом IPS30, который эквивалентен двигателю с гребным валом мощностью 1350 сил.
Концептуальный катер Lexus Sport Yacht, напротив, комплектовался моторами Lexus: двумя 477-сильными атмосферными V8 объемом пять литров, которые также ставятся на «заряженные» седан GS F и купе RC F. С ними яхта могла разгоняться до 43 узлов (около 80 километров в час).
Motor.ru: последние новости
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance Jaguar Land Rover сделал современную «мультимедийку» для ретромоделей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Газпрома» попал в ДТП118
Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине11
Бентли теперь не роскошь
На кортежи первых лиц разрешили не ставить ГЛОНАСС1
Toyota в Японии приостановит работу
Видео
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение