Четвертым флагманом Lexus стала яхта класса люкс

Компания Lexus раскрыла информацию о «четвертом флагмане». Им стало первое серийное морское судно марки — яхта класса люкс LY 650. Новинка, по словам компании, являющаяся самым изысканным выражением языка дизайна L-finesse — это часть проекта по «исследованию возможностей мира роскоши и активного образа жизни».

Постройкой 19,96-метровой Lexus LY 650 займутся специалисты американской верфи Marquis-Larson Boat Group. При создании яхты дизайнеры искали вдохновение в прошлогоднем концепте скоростного катера — Sport Yacht, который дебютировал на специальном мероприятии Lexus в Майами.

Яхта оборудована тремя каютами с шестью спальными местами. Объем топливного бака Lexus LY 650 составляет 3785 литров, емкости для пресной воды — 852 литра. В качестве силовой установки используется безвальный 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель Volvo Penta мощностью 1000 лошадиных сил. За доплату доступен агрегат с усиленным приводом IPS30, который эквивалентен двигателю с гребным валом мощностью 1350 сил.

Концептуальный катер Lexus Sport Yacht, напротив, комплектовался моторами Lexus: двумя 477-сильными атмосферными V8 объемом пять литров, которые также ставятся на «заряженные» седан GS F и купе RC F. С ними яхта могла разгоняться до 43 узлов (около 80 километров в час).