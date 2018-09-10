Ещё
Lexus LY 650: «четвёртый флагман» марки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lexus LY 650: «четвёртый флагман» марки 

Популярная механика + ещё 6 27 минут назад
Фото: Популярная механика
Модельный ряд Lexus пополнился самой неожиданной новинкой: первым серийным судном в истории японской марки. 20-метровая яхта класса люкс получила название LY 650 — с непременной буквой L в духе остальных флагманов «Лексуса».
По словам создателей, яхта Lexus является самым изысканным выражением фирменного дизайнерского стиля L-finesse и является частью проекта по исследованию возможностей марки в сфере предметов роскоши и активного образа жизни.
В качестве силовой установки базовая версия Lexus LY 650 использует безвальный 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный мотор Volvo Penta мощностью 1000 лошадиных сил. За доплату будет доступен двигатель с увеличенной до 1350 л.с. мощностью.
Объём топливного бака LY 650 составляет 3785 литров, вместимость ёмкости для пресной воды — 852 литра. Роскошное судно располагает тремя каютами с шестью спальными местами. Производство яхты Lexus будет организовано на американской верфи Marquis-Larson Boat Group в штате Висконсин.
Популярная механика: последние новости
Lister показала 680-сильный кроссовер Nissan «без педали тормоза» может появиться и в России Из Ford Mustang сделали ремейк автомобиля Warszawa M20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дукалис попал в ДТП12
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью63
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
Водитель на иномарке в Москве задавил обидчиков131
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение