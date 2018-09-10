Lexus LY 650: «четвёртый флагман» марки

Модельный ряд Lexus пополнился самой неожиданной новинкой: первым серийным судном в истории японской марки. 20-метровая яхта класса люкс получила название LY 650 — с непременной буквой L в духе остальных флагманов «Лексуса».

По словам создателей, яхта Lexus является самым изысканным выражением фирменного дизайнерского стиля L-finesse и является частью проекта по исследованию возможностей марки в сфере предметов роскоши и активного образа жизни.

В качестве силовой установки базовая версия Lexus LY 650 использует безвальный 12,8-литровый рядный шестицилиндровый дизельный мотор Volvo Penta мощностью 1000 лошадиных сил. За доплату будет доступен двигатель с увеличенной до 1350 л.с. мощностью.

Объём топливного бака LY 650 составляет 3785 литров, вместимость ёмкости для пресной воды — 852 литра. Роскошное судно располагает тремя каютами с шестью спальными местами. Производство яхты Lexus будет организовано на американской верфи Marquis-Larson Boat Group в штате Висконсин.