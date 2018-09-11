Роскошная яхта LY 650 от Lexus выходит в открытое море

Porsche и Вслед за роскошными яхтами Bugatti Mercedes-Benz в открытое море выходит Lexus . Его ответом именитым конкурентам стала яхта премиум-класса LY 650. Она станет четвертым флагманом всемирно известного бренда после седана LS, внедорожника LX и спортивного купе LG. Концепт яхты был представлен в январе прошлого года и за прошедшее время стал серийной, готовой к продаже моделью.

Длина LY 650 — 20 метров. На ее борту расположены 3 каюты с шестью спальными местами. Яхта оснащена шестицилиндровым 12,8–литровым дизелем IPS-1200 производства Volvo мощностью 1000 лошадиных сил.

В современном культурном пространстве само слово «Lexus» является синонимом дорогого, изысканного комфорта. Не стала исключением и LY 650. На яхте могут находиться до 15 пассажиров, которые в полной мере смогут наслаждаться отдыхом на открытой террасе или в трех комфортабельных каютах с фешенебельным дизайном, мебелью, отделанной натуральной кожей, мини-баром и большим плоским настенным телевизором.

Серийное производство, продажу и сервисное обслуживание будет осуществлять та же американская компания — Marqius-Larson Boat Group, которая в свое время разработала концепт LY 650. Начало продаж намечено на вторую половину 2019 года.