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В Сети появились первые фото бюджетного серийного кроссвена Hyundai Styx
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В Сети появились первые фото бюджетного серийного кроссвена Hyundai Styx 

PNZdrive 13 минут назад
Фото: PNZdrive
Инженеры концерна Hyundai завершают все необходимые тест-драйвы нового кроссвена, который относится к категории недорогих автомобилей. Новинка уже не раз попадалась на глаза фотошпионов, выкладывавших получившиеся снимки в камуфляже в Сеть. И вот совсем недавно было обнародовано первое рендерное изображение кроссовера.
По информации корейских изданий, новинке присвоят имя Hyundai Styx. В модельном ряду производителя эта модель займет свою нишу на ступеньку ниже модели Hyundai Creta.
Готовящийся к выходу кроссовер получил внешний облик аналогичный по стилю с внедорожником Carlino, впервые дебютировавшим два года назад. По обнародованным изображениям можно сказать, что в отличие от концептуальной версии, серийную вариацию укомплектуют двухъярусной головной оптикой в стиле обновленного Hyundai Santa Fe, брендовой решёткой радиатора в форме каскада и внедорожным обвесом из высокопрочного пластика с расширителями колёсных арок.
Hyundai Styx создан на базе популярного в нашей стране Solaris/Verna. При этом длина модели превысила отметку в четыре метра.
В гамму моторов базовой комплектации кроссвена будут входить турбированный T-GDI двигатель с рабочим объёмом на один литр, генерирующий 100 или 120 лошадиных сил в зависимости от исполнения, а также дизельный агрегат CRDi на 1,4 литра мощностью в 90 лошадиных сил. Она работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или роботизированной КПП на семь ступеней с двойным сцеплением. Производитель не предусмотрел полный привод.
Главным рынком, на котором будут реализовывать Hyundai Styx, окажется Индия. Серийное производство новинки будет налажено до конца года, а первых поставок в автосалоны стоит ждать в начале следующего года.
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