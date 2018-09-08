В Красноярск привезли знаменитый электрокар компании Tesla

Машина работает на электричестве. Заряжать его можно от розетки. Стоимость электрокара 16 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт телекомпании «ТВК».

Tesla Model 3 разработан на новой платформе. В базовой комплектации автомобиль имеет электромотор мощностью 258 л. с., обладает запасом хода в 350 км и разгоняется до 100 км/ч за 5.8 секунд. Автомобиль в комплектации «long range» имеет запас хода 500 км и максимальную скорость 225 км/час. Как и старшие модели, Tesla Model 3 комплектуется системой автопилота, а также имеет доступ к фирменной сети зарядок Supercharger. У машины два багажника, панорамное остекление и 15-дюймовый сенсорный экран, полностью заменивший приборную панель.

Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок. Отпускная цена установлена на уровне в 35 тысяч долларов.