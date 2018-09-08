Volkswagen Golf для американского рынка потеряет 23 л.с. мощности

Компания Volkswagen в 2019 году планирует запустить новый модельный ряд на рынок США. Как оказалось, автомобили получат серьезные изменения комплектаций вплоть до замены двигателя.

Volkswagen планирует заменить стандартный 4-цилиндровй турбированный мотор Golf обьемом 1,8 литра и мощностью 170 лошадиных сил на 1,4-литровую турбоверсию мощностью 147 лошадиных сил. Судя по всему, речь идет об установке двигателя от Jetta 2019 модельного года.

Это будет означать падение мощности силового агрегата на 23 лошадиные силы, тогда как крутящий момент останется на уровне 250 Нм. На 1,4-литровый мотор перейдут хэтчбек и универсал Golf, тогда как полноприводный Golf Alltrack должен сохранить 1,8-литровую силовую установку мощностью 170 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента.

Вместе с заменой двигателя претерпит изменения и трансмиссия. Вместо 5-ступенчатой механики, автомобиль получит 6-ступенчатую механику для большей эффективности, а также будет возможность заказать Golf с 8-скоростным автоматом.

Все это делается для повышения топливной эффективности и в соответствии с новой экологической стратегией компании.