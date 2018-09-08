Тойота Камри 2018: новая модель, фото, когда выйдет в России Toyota Camry

Японский автобренд Toyota оформил патент на дизайн модели Camry нового поколения для авторынка РФ. Соответствующие изображения появились на официальном ресурсе "Роспатента"

Судя по увиденному, российская версия почти полностью вторит той, что представлена на авторынке Соединенных Штатов и Японии.

В США обсуждаемая новинка прибыла в начале этого года. На японский авторынок модель попала в мае. Сохранив прежнюю длину в 4,86 метра, новая модель получила увеличенную на 5 сантиметров колесную базу (2,82 метра).

По силовой части американским автолюбителям предложен широкий спектр моторов: 2,5-литровый на 206 л.с., 3,5-литровый (V6) на 305 л.с., а также гибридный агрегат на 211 л.с. с 2,5-литровым «атмосферником». Трансмиссия гибридного агрегата — вариатор. У остальных моторов — восьмиступенчатая АКПП.

На китайском авторынке предлагается модификация новой Camry с двухлитровым мотором на 169 л.с.

Достоверной информации о том, когда автоновинка поступит в продажу в России пока что нет. По некоторым данным, машина будет доступна уже с апреля будущего года.