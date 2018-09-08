Ещё
Тойота Камри 2018: новая модель, фото, когда выйдет в России Toyota Camry
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тойота Камри 2018: новая модель, фото, когда выйдет в России Toyota Camry 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский автобренд Toyota оформил патент на дизайн модели Camry нового поколения для авторынка РФ. Соответствующие изображения появились на официальном ресурсе "Роспатента".
Судя по увиденному, российская версия почти полностью вторит той, что представлена на авторынке Соединенных Штатов и Японии.
В США обсуждаемая новинка прибыла в начале этого года. На японский авторынок модель попала в мае. Сохранив прежнюю длину в 4,86 метра, новая модель получила увеличенную на 5 сантиметров колесную базу (2,82 метра).
По силовой части американским автолюбителям предложен широкий спектр моторов: 2,5-литровый на 206 л.с., 3,5-литровый (V6) на 305 л.с., а также гибридный агрегат на 211 л.с. с 2,5-литровым «атмосферником». Трансмиссия гибридного агрегата — вариатор. У остальных моторов — восьмиступенчатая АКПП.
На китайском авторынке предлагается модификация новой Camry с двухлитровым мотором на 169 л.с.
Достоверной информации о том, когда автоновинка поступит в продажу в России пока что нет. По некоторым данным, машина будет доступна уже с апреля будущего года.
Car.ru: последние новости
Седан Lexus GS покинул российский рынок Volvo меняет дизель на электричество Jaguar F-Pace получит максимальную скорость в 322 км/ч и 670 лошадиных сил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто79
Глава «Газпрома» попал в ДТП118
Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине13
В ДТП на Кубани погибли четыре человека
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели11
Видео
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение