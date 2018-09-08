«Автостат»: Каждый второй автомобиль в России продается с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 литра

Каждый второй продаваемый автомобиль в РФ — с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 литров, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«За семь месяцев 2018 г. россияне приобрели 461,4 тыс. новых легковых автомобилей, имеющих двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра включительно. Это составляет 49,9% от общего объема российского рынка, то есть каждый второй продаваемый автомобиль в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следующей по популярности является категория автомобилей с объемом двигателя более 1,6 и до 2 литров включительно (270,5 тыс. штук), на долю которой приходится около 30% продаж. Моторы такого объема особенно популярны в сегменте SUV и С-классе. Продажи новых легковых машин с двигателями другого объема выглядят скромнее. Так, категория 2-2,5 литров занимает 7,5% российского рынка, а 1,2-1,4 и 2,5-3 литров — по 5%. У остальных категорий данный показатель еще ниже (менее 2%).