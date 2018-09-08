Ещё
«Автостат»: Каждый второй автомобиль в России продается с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 литра
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Автостат»: Каждый второй автомобиль в России продается с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 литра 

Агентство «Москва» + ещё 3 25 минут назад
Фото: Car.ru
Каждый второй продаваемый автомобиль в РФ — с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 литров, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«За семь месяцев 2018 г. россияне приобрели 461,4 тыс. новых легковых автомобилей, имеющих двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра включительно. Это составляет 49,9% от общего объема российского рынка, то есть каждый второй продаваемый автомобиль в стране», — говорится в сообщении.
Как поясняется в материале, двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра предпочитают устанавливать практически все автопроизводители на самые массовые свои модели. Например, они очень часто используются в автомобилях В-класса (KIA Rio, LADA Granta и другие) и в наиболее массовых комплектациях машин С-класса (Skoda Octavia, KIA Ceed), а также нередко устанавливаются и на кроссоверы (Hyundai Creta, Renault Duster).
Уточняется, что следующей по популярности является категория автомобилей с объемом двигателя более 1,6 и до 2 литров включительно (270,5 тыс. штук), на долю которой приходится около 30% продаж. Моторы такого объема особенно популярны в сегменте SUV и С-классе. Продажи новых легковых машин с двигателями другого объема выглядят скромнее. Так, категория 2-2,5 литров занимает 7,5% российского рынка, а 1,2-1,4 и 2,5-3 литров — по 5%. У остальных категорий данный показатель еще ниже (менее 2%).
Агентство «Москва»: последние новости
Продажи автомобилей Volvo в России в августе выросли на 19,9% - до 686 машин Продажи автомобилей Kia в России выросли в январе-августе на 27,6% - до 148,6 тыс. машин Продажи автомобилей Jeep в России в августе выросли на 75% - до 161 машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плавкран протаранил Крымский мост17
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто470
Роковое знакомство: бесследно пропавших нашли на глубине15
Глава «Газпрома» попал в ДТП123
В ДТП на Кубани погибли четыре человека1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение