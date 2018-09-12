Исследование: Kia Rio стал самым популярным новым автомобилем у москвичей в августе 

Kia Rio стал самым популярным новым легковым автомобилем у москвичей в августе 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Лидерство на столичном рынке сохранил Kia Rio, который в августе выбрали 994 покупателя, что на 6,5% меньше, чем в августе 2017 г.», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в августе 2018 г. объем рынка новых легковых автомобилей в столице составил 19,2 тыс. машин. Это на 9% больше, чем в августе 2017 г.
«Второе место по популярности заняла модель Kia Optima. Продажи этой модели за август 2018 г. составили 622 машины. Третье место занял Volkswagen Polo. Также в топ-10 продаж вошли следующие модели: Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Kaptur и Kia Sportage», — уточнили в агентстве.