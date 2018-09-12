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Исследование: Kia Rio стал самым популярным новым автомобилем у москвичей в августе
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Исследование: Kia Rio стал самым популярным новым автомобилем у москвичей в августе 

Агентство «Москва» + ещё 11 1 час назад
Фото: Автостат
Kia Rio стал самым популярным новым легковым автомобилем у москвичей в августе 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Лидерство на столичном рынке сохранил Kia Rio, который в августе выбрали 994 покупателя, что на 6,5% меньше, чем в августе 2017 г.», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в августе 2018 г. объем рынка новых легковых автомобилей в столице составил 19,2 тыс. машин. Это на 9% больше, чем в августе 2017 г.
«Второе место по популярности заняла модель Kia Optima. Продажи этой модели за август 2018 г. составили 622 машины. Третье место занял Volkswagen Polo. Также в топ-10 продаж вошли следующие модели: Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Kaptur и Kia Sportage», — уточнили в агентстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Ford Focus,Toyota Corolla и Hyundai Solaris наиболее популярны среди легковых иномарок у россиян Продажи новых автомобилей китайских марок в России в январе-августе выросли на 16% - до 22 тыс. машин Продажи автомобилей Renault в январе-августе увеличились на 12% - почти до 93 тыс. машин
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