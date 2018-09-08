Каждый второй продаваемый автомобиль в РФ — с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 л

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2018 года россияне приобрели 461,4 тыс. новых легковых автомобилей, имеющих двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра включительно. Это составляет 49,9% от общего объема российского рынка, т.е. каждый второй продаваемый автомобиль в стране.

Следующей по популярности является категория автомобилей с объемом двигателя более 1,6 и до 2 л включительно (270,5 тыс. шт.), на долю которой приходится около 30% продаж. Как известно, моторы такого объема особенно популярны в сегменте SUV и С-классе.

Продажи новых легковых машин с двигателями другого объема выглядят скромнее. Так, категория 2 — 2,5 л занимает 7,5% российского рынка, а 1,2 — 1,4 и 2,5 — 3 литра — по 5%. У остальных категорий данный показатель еще ниже (менее 2%).