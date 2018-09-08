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Audi RS4 Avant от Wheelsandmore: как всегда стильно, как всегда со вкусом
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Audi RS4 Avant от Wheelsandmore: как всегда стильно, как всегда со вкусом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Тюнер Wheelsandmore капитально занялся доработкой Audi RS4 в кузове универсал.
Как и принято у Wheelsandmore, доработки носят комплексный характер. Это означает, что и по технике есть преобразования, и о внешности позаботиться не забыли.
Мощность двигателя 2.9 TFSI увеличивается до 527 л.с. Крутящий момент — 710 Нм. Конечно, основная часть прибавки — это заслуга перепрошитой электроники, ответственной как раз за силовую установку. Впрочем, плюс 9 «лошадок» даёт новая выхлопная система. Вроде бы, мелочь самая настоящая, а всё равно приятно!
Wheelsandmore наделил столь прекрасную машину и кастомными колёсными дисками 6Sporz². Исходя из размерности в 20 дюймов, можно догадаться, что хотели тем самым сделать авто ещё более выделяющимся на дороге. Впрочем, если покажется недостаточно, такие же точно диски реально попросить в 21 дюйм.
Видите, что Audi RS4 Avant стал ниже? Прекрасно, так оно есть! Благодарим койловеры. Общую стоимость всех внесённых доработок раскрыть не захотели.
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