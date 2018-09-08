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VW Golf утратит 23 «лошади». Волноваться нужно только американцам
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VW Golf утратит 23 «лошади». Волноваться нужно только американцам 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Похоже, следом за Passat ещё одна модель VW в спецификации для североамериканского рынка потеряет мощность.
Как сообщается, Golf для США в базовом исполнении получит вместо 170-сильного 1,8-литрового мотора 147-сильный 1,4-литровый четырёхцилиндрового двигатель с турбонаддувом. Согласно данным Autoblog, почему-то предпочитающим не цитировать каких-либо конкретные источники, речь идёт про установку на VW Golf силовой установки от Jetta.
Это означает падение отдачи на 23 л.с., но максимальный крутящий момент остается прежним — равным 250 Нм. Как хэтчбек Golf, так и SportWagen перейдут на меньший по объёму и мощности мотор, но вот Golf Alltrack будет вооружён по-прежнему 1,8-литровым движком в 170 л.с. и 270 Нм.
Да, сил станет меньше, но зато удастся повысить топливную эффективность. Плюс с этой же целью VW заменит пятиступенчатую «механику» на шестиступенчатую. «Автомат» в восемь скоростей — опция. Экологи тоже порадоваться должны!
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