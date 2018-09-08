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Skoda стимулирует продажи автомобилей в кредит
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Skoda стимулирует продажи автомобилей в кредит 

Автостат + ещё 1 2 часа назад
Фото: Автостат
В сентябре клиенты Skoda Auto Россия могут воспользоваться специальными условиями автокредитования. Ставка от 8,9% при первоначальном взносе в 15% предлагается по классическому кредиту на модели Rapid, Octavia и Yeti.
Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, специально для покупателей автомобилей чешского бренда доступен также кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом со ставкой от 8,9%. Первоначальный взнос при приобретении моделей Rapid, Octavia и Yeti составляет 15%, а при покупке Kodiaq и Superb будущим владельца Skoda необходимо внести 30% от стоимости автомобиля.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года доля кредитных продаж в общем объеме реализации марки Skoda составляет порядка 25%. Как отмечают в пресс-службе чешской марки, благодаря сбалансированному продуктовому портфолио все модели Skoda в равной степени пользуются спросом у клиентов, в том числе у приобретающих автомобиль в кредит. Тем не менее, лидирует по кредитным продажам компактный лифтбек Skoda Rapid.
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