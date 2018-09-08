Skoda стимулирует продажи автомобилей в кредит

В сентябре клиенты Skoda Auto Россия могут воспользоваться специальными условиями автокредитования. Ставка от 8,9% при первоначальном взносе в 15% предлагается по классическому кредиту на модели Rapid, Octavia и Yeti.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, специально для покупателей автомобилей чешского бренда доступен также кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом со ставкой от 8,9%. Первоначальный взнос при приобретении моделей Rapid, Octavia и Yeti составляет 15%, а при покупке Kodiaq и Superb будущим владельца Skoda необходимо внести 30% от стоимости автомобиля.