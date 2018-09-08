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Названы цены на Audi Q8
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Названы цены на Audi Q8 

Car.ru + ещё 1 40 минут назад
Фото: Car.ru
Немецкий производитель обнародовал цены на Audi Q8.
Премьера гибридного внедорожника состоялась сравнительно недавно. Теперь же стала известна его стоимость.
Так, на американском рынке базовая комплектация оценена изготовителем на уровне 67 400 долларов. К ним можно добавить 995 USD за доставку.
В конструкции автомобиля имеется много инновационных функций, в число которых входит и система распознавания препятствий в виде встречного транспорта и пешеходов. При угрозе аварии происходит экстренное торможение.
Модификация Premium Prestige обойдется немного дороже. Ее цена стартует 76 550 долларов. Есть еще исполнение Premium Plus по цене от 71 400 USD.
Каждый из упомянутых автомобилей имеет базовый мотор с турбонаддувом, который имеет объем в 3 литра. В добавление к нему полагается электромотор.
Суммарная мощность силовой установки составляет 335 лошадиных сил в сочетании с АКПП на 8 режимов. Такие параметры позволяют машине разогнаться до 100 километров за 5,6 секунд.
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