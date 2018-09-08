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В Красноярск приехала Tesla S
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В Красноярск приехала Tesla S 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Эксклюзивный электромобиль Tesla S заметили в Красноярске и скорее всего его привезли из Казахстана.
Эта машина удовольствие не из дешевых и за нее покупателю придется заплатить примерно 16 миллионов рублей. Однако на американском рынке цена такой машины составляет 35 тысяч долларов, поэтому речь может идти о каком-то эксклюзиве с дополнительными функциями.
Полностью электрическая силовая установка способна развивать мощность до 700 лошадиных сил. При этом водитель может регулировать «напор» по своему усмотрению посредством цифрового планшета.
Как таковой трансмиссии в машине нет, не нужно регулярно переключать рычаги коробки передач. Колеса связаны с электрической установкой напрямую.
Тот же цифровой планшет отвечает за регулировку многих важных функции автомобиля, включая и силу электроснабжения. Подзаряжается аккумулятор за счет обычной электрической розетки, что достаточно удобно.
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