В Красноярск приехала Tesla S

Эксклюзивный электромобиль Tesla S заметили в Красноярске и скорее всего его привезли из Казахстана.

Эта машина удовольствие не из дешевых и за нее покупателю придется заплатить примерно 16 миллионов рублей. Однако на американском рынке цена такой машины составляет 35 тысяч долларов, поэтому речь может идти о каком-то эксклюзиве с дополнительными функциями.

Полностью электрическая силовая установка способна развивать мощность до 700 лошадиных сил. При этом водитель может регулировать «напор» по своему усмотрению посредством цифрового планшета.

Как таковой трансмиссии в машине нет, не нужно регулярно переключать рычаги коробки передач. Колеса связаны с электрической установкой напрямую.

Тот же цифровой планшет отвечает за регулировку многих важных функции автомобиля, включая и силу электроснабжения. Подзаряжается аккумулятор за счет обычной электрической розетки, что достаточно удобно.