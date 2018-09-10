Назван топ-10 самых угоняемых автомобилей в России

Российские эксперты назвали машины, которые чаще всего угоняют. За 2017 год в России было совершено 28300 таких преступлений. За последние годы статистика улучшилась: например, в 2013 году число угонов было почти вдвое больше и составляло 44700. За последние полгода своих авто по вине угонщиков лишились 11500 российских автомобилистов.

Как сообщает Vladtime.ru, половина из этих моделей — российские марки. Список угоняемых машин возглавил Hyundai Solaris — 600 подобных авто перешли в руки злоумышленников. Серебро антирейтинга занял ещё один «кореец» — Kia Rio, которого лишились 450 автовладельцев. Тройку замыкает отечественная LADA 2107, на которую угонщики позарились 400 раз. В пятерку вошли также японский бизнес-седан Toyota Camry с показателем 390 раз, и LADA 2109 — 310 раз.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что эксперты назвали десятку моделей самых бюджетных машин на территории РФ. Вершину рейтинга занимает седан Lada Granta стоимостью 409,9 тысячи рублей. На втором месте значится седан Lada Priora за 424,9 тысячи, на третьем — лифтбэк Lada Granta за 434,9 тысячи.

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