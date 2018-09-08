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Появился ТОП-5 бюджетных машин 2018 года
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Появился ТОП-5 бюджетных машин 2018 года 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Специалисты назвали пятерку новинок, наиболее приемлемых для кошелька россиянина.
Автомобили в рейтинге были распределены по сегментам. Среди малолитражек (класс А) первое место получил Chevrolet Spark, доступный в стандартной сборке за 469 тысяч рублей.
Первенство среди бюджетных седанов в сегменте B отдано популярному в нашей стране Kia Rio. Начальная цена на данную машину стартует от 694 тысяч рублей.
Среди автомобилей класса C эксперты по ряду причин отдали предпочтение Lada Vesta. Внешне этот автомобиль мало отличается от иностранных аналогов, но зато выгодно отличается по цене: в зависимости от комплектации стоимость машины составляет от 550 до 655 тысяч рублей.
Теперь перейдем к сегменту SUV. Среди недорогих кроссоверов фаворитом является одинаково подходящий для города и пересеченной местности Hyundai Creta по цене от 820 тысяч рублей.
В номинации бюджетных внедорожников победил новый «УАЗ Патриот». Его базовую версию можно приобрести за 700 тысяч рублей.
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