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Известен ТОП-5 тюнинговых автомобилей Московского автошоу
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Известен ТОП-5 тюнинговых автомобилей Московского автошоу 

Car.ru 10 минут назад
Фото: Car.ru
На нынешнем Московском автосалоне были представлены не только серийные модели. Были и машины, руку к которым приложили умельцы.
Эксперты посчитали нужным назвать пятерку таких транспортных средств. Открывает ее редкий для наших дорог Volkswagen Golf c индексом R32 и переделанной мастерами подвеской.
Дальше идет заботливо отреставрированный Chevrolet Impala 1968 года выпуска. Этот автомобиль был популярен во многих странах в середине минувшего столетия.
Тройку лидеров также представляет другой экземпляр Chevrolet — Corvette ZR1. Спорткар снабдили аэродинамическими обвесами и новыми колесными дисками.
На четвертое место исследователи поставили Audi RS6 Avant. Данный автомобиль может похвастаться мотором на 4 литра и с мощностью в 560 лошадиных сил.
Замыкает Топ-5 эффектный Ford Mustang. Черная матовая расцветка, увеличенные колесные арки и гоночные шины только усиливают впечатление от машины.
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