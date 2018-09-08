Известен ТОП-5 тюнинговых автомобилей Московского автошоу

На нынешнем Московском автосалоне были представлены не только серийные модели. Были и машины, руку к которым приложили умельцы.

Эксперты посчитали нужным назвать пятерку таких транспортных средств. Открывает ее редкий для наших дорог Volkswagen Golf c индексом R32 и переделанной мастерами подвеской.

Дальше идет заботливо отреставрированный Chevrolet Impala 1968 года выпуска. Этот автомобиль был популярен во многих странах в середине минувшего столетия.

Тройку лидеров также представляет другой экземпляр Chevrolet — Corvette ZR1. Спорткар снабдили аэродинамическими обвесами и новыми колесными дисками.

На четвертое место исследователи поставили Audi RS6 Avant. Данный автомобиль может похвастаться мотором на 4 литра и с мощностью в 560 лошадиных сил.