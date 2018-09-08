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Бестселлером Renault в августе стал внедорожник Duster
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Бестселлером Renault в августе стал внедорожник Duster 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Бестселлером Renault в августе стал внедорожник Duster В августе 2018 года внедорожник Renault Duster вошел в топ-10 самых востребованных автомобилей по версии АЕБ и стал бестселлером французской марки на авторынке России.
В августе этого года покупатели в России купили 3537 новых «Дастеров», что оказалось немногим больше (+0,7%), чем они купили годом ранее (3511 ед.). В августовском рейтинге авторынка России Renault Duster занял 9-е место. Renault Kaptur вышел в этом рейтинге на 14-е место в августе. При чем в прошлом месяце продажи этого кроссовера сократились на 8% в сравнении с августом 2017 года, то есть с 2862 до 2627 ед. авто. В тот же период на 13% выросли показатели реализации модели Renault Sandero, с 2268 до 2562 шт. «Сандеро» стал 15-м в списке самых востребованных в России автомобилей. Модель Renault Logan оказалась на 16-й строчке этого рейтинга и разошлась в августе на рынке в количестве 2518 ед. авто, что на 6,7% превысило продажи прошлого года (2360).
Как стало известно «Автостат Инфо» из данных отчета АЕБ, в прошлом месяце дилеры Renault продали в России 11 534 легковых авто и LCV, что оказалось на 3% больше объема реализации за август прошлого года (11 163 шт.). За восемь месяцев этого года продажи французского бренда выросли на 12% и составили 92 896 ед. авто, а годом ранее — 82 979 шт.
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