7 роковых ошибок при езде на «механике»

Механическая коробка передач любит заботу, деликатное обращение и совершенно не одобряет бездумные и неправильные действия. Результатом их может стать сгоревшее сцепление, спиленные зубья шестерней и… химическая атака.

Автомобили с автоматическими коробками передач всех мастей продолжают вытеснять машины с традиционными механическими коробками передач. Удобство в эксплуатации оказалось безоговорочным плюсом, а страшилки о вопиющей ненадежности всех «двухпедальных» агрегатов давно в прошлом. Но у техники с «механикой» по-прежнему есть армия адептов, которым не следует забывать о правилах обращения.

Езда с частично отпущенной педалью

Сцепление, соединяющее двигатель и трансмиссию — это, как правило, первое, что страдает в механической коробке передач. При езде с частично выжатой (или не полностью отпущенной — кому как больше нравится) педалью, сцепление начинает подгорать: диски соприкасаются друг с другом не полностью и, соответственно, проскальзывают. Это ошибка, притом весьма грубая. Частенько ей грешат новички, опасающиеся того, что автомобиль вдруг возьмет и заглохнет.

Старт с высоких оборотов и буксование

Автоматическая коробка передач не любит «рывков в космос» с места и то же самое относится к «механике». Во время резкого старта вы уничтожаете ведомый диск сцепления, который горит и напоминает о своей тяжелой судьбе поистине ужасным запахом, устраивающим окружающим настоящую химическую атаку. Не любит сцепление и пробуксовки в снегу и грязи, когда водитель застрявшего автомобиля пытается выбраться из ловушки, активно педалируя и держа высокие обороты.

Переключение без выжима сцепления

Сложно представить себе ситуацию, когда водитель меняет передачи, не касаясь педали сцепления, равно как и непросто понять причины, вынуждающие его делать подобное. Но, поговаривают, что такие замечательные… пилоты-чудаки существуют. Переключая передачи столь оригинальным способом, они рискуют повредить шестерни, ведь коробка не отсоединяется от двигателя и испытывает повышенные нагрузки.

Переключения без остановки

Знаете, как определить садиста? Послушать, что скажет о нем автомобиль. Если машина издает характерный скрежет при попытках поехать назад или вперед, то за рулем настоящий изверг и душегуб, который переключает с первой на заднюю и наоборот, не дождавшись остановки. При таких фокусах также страдают зубья шестерней.

Неправильное торможение двигателем

Торможение двигателем — это прием для снижения скорости без использования тормозной системы, о котором знает едва ли не каждый, кто когда-либо ездил на «механике». Использовать его как правило следует на серпантинах в горах и, конечно на затяжных спусках, когда существует риск перегрева тормозов. Нюансы, разумеется, присутствуют. Например, следует помнить, что при использовании замедления двигателем у автомобиля не загораются стоп-сигналы, и водители позади вас могут оказаться не готовы к такому повороту событий. А еще крайне важно включить именно ту передачу, которая обеспечит наиболее эффективное торможение без неприятных последствий вроде кратковременной блокировки ведущих колес и поломки коробки передач и повреждениям мотора. Такое возможно, если вы, двигаясь на высокой скорости, вдруг вздумаете включить первую или вторую передачу.

Постоянно выжатая педаль сцепления

Некоторым водителям не лень стоять в пробках, держа педаль сцепления выжатой. Не исключено, что для них это нечто вроде физкультуры, но агрегату сие довольно вредно. В таких режимах страдает выжимной подшипник, который позволяет диску выходить из зацепления с корзиной (симптомы его износа — стуки во время выжима педали сцепления), а также диск сцепления и лепестки корзины сцепления.

Рука, лежащая на рычаге переключения КП Невинная, казалось бы, привычка может нанести вред тяге кулисы. Проблема заключается в том, что ваша конечность, опирающаяся на рычаг, наверняка подрагивает в такт дорожным неровностям и в определенной степени способствует разбалтыванию тяги.