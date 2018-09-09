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John Cooper Works GP 2018 — спорткар MINI
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John Cooper Works GP 2018 — спорткар MINI 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
MINI, отделение баварского автоконцерна BMW, на протяжении всего своего существования создавало молодежные машины с отличным дизайном и хорошими техническими характеристиками.
На Франкфуртском Автосалоне они собираются устроить премьеру спорткару John Cooper Works GP 2018, который в своей концепции совмещает главные заповеди машиностроения MINI и принципы создания спорткаров.
Агрессивный дизайн, надежная система пожаротушения, мультиточечные ремни безопасности для пилота и пассажира. Больше спортивности можно было бы добавить только вставив монокок в кабину.
Под капотом у GP 2017 будет двигатель на четырех цилиндрах с турбонаддувом мощностью в 228 лошадиных сил. Пока неизвестно, выйдет ли этот автомобиль в серийное производство или останется концептуальной машиной, так как BMW собирается наблюдать за реакцией возможных посетителей во время премьеры.
Если в серийное производство машина не выйдет, ее стоимость составит около 40 тысяч долларов.
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