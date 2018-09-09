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Первая электрическая модель Porsche теперь может быть предварительно заказана
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Первая электрическая модель Porsche теперь может быть предварительно заказана 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
На сайте Porsche производитель предлагает клиентам выразить свою заинтересованность в новой модели Taycan и сделать предзаказ в Центре Porsche по собственному выбору. Также компания при совершении предзаказа требует внести аванс, при этом срок поставки автомобиля не уточняются. Такие действия позволят автопроизводителю понять, каким спросом будет пользоваться электромобиль.
Porsche Taycan будет четырехместный, четырехколесный спортивный элетроседан, который планируется запустить в массовое производство уже в 2020 году.
Автомобиль будет оснащен двумя электродвигателями с мощностью в 440 кВт, что составит 600 л.с. Название модели Taycan переводится как «молодая лошадь».
До сотни он получит разгон за 3,5 сек. Porsche обещает, что ускорение будет какой-либо без значительной потери мощности, что не мало важно для электромобиля.
Максимальное расстояние без подзарядки составит 500 километров (согласно NEDC).
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