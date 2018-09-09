Ещё
Honda Civic «Skyline» в тюнинговом варианте выставлена на продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda Civic «Skyline» в тюнинговом варианте выставлена на продажу 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Объявление с предложением приобрести Honda Civic «Skyline» размещено на одной из площадок в интернете.
Изначально в предложении фигурировала цена в 8 с половиной тысяч долларов. Однако сейчас продавец пошел на некоторые уступки.
Итак, для своей работы мастера тюнингового ателье JDM взяли Honda Civic SI 2000 года. После затраченных усилий автомобиль стал внешне очень схожим на Nissan Skyline R34.
Особо это подчеркивается дизайном задних фонарей. В то же время, передняя оптика позаимствована у Sylvia S15.
Двигатель получил множество новых настроек. Среди них можно выделить уникальную нитровую систему.
Салон автомобиля также некоторым образом преобразился. Появились новое рулевое колесо и спортивные кресла Sparco.
Также изменен дизайн дверной панели и приборного блока. К этому добавились современные молдинги, сделанные из стеклопластика.
Car.ru: последние новости
Nissan и Dongfeng назвали цены конкурента Hyundai Creta Каждый второй продаваемый автомобиль в РФ – с двигателем объемом от 1,4 до 1,6 л Седан Lexus GS покинул российский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель на иномарке в Москве задавил своих обидчиков22
Автомобиль врезался в группу пешеходов в Москве3
7 роковых ошибок при езде на «механике»
Страшный инцидент в Крыму попал на видео178
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом3
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение