Honda Civic «Skyline» в тюнинговом варианте выставлена на продажу

Объявление с предложением приобрести Honda Civic «Skyline» размещено на одной из площадок в интернете.

Изначально в предложении фигурировала цена в 8 с половиной тысяч долларов. Однако сейчас продавец пошел на некоторые уступки.

Итак, для своей работы мастера тюнингового ателье JDM взяли Honda Civic SI 2000 года. После затраченных усилий автомобиль стал внешне очень схожим на Nissan Skyline R34.

Особо это подчеркивается дизайном задних фонарей. В то же время, передняя оптика позаимствована у Sylvia S15.

Двигатель получил множество новых настроек. Среди них можно выделить уникальную нитровую систему.

Салон автомобиля также некоторым образом преобразился. Появились новое рулевое колесо и спортивные кресла Sparco.

Также изменен дизайн дверной панели и приборного блока. К этому добавились современные молдинги, сделанные из стеклопластика.