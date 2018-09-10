В США выставили на продажу автомобиль Skyline Honda Civic, тюнингованный под Nissan

В Польше создали прототип «Побед».

Ателье КНМ Mоtоrs в Польше запустили проект, они показали своё современное видение модели FSО Wаrszаwа М20 созданный на платформе Fоrd Mustаng современного поколения.

Вдохновил специалистов на создание — ГАЗ М-20 «Победа», которая была выпущена в Польше в период с 1951 года по 73. Кузов «Мустанга» видоизменили, для того, чтобы воссоздать внешность похожу с классической «Варшавой». Но некоторые конечно оспаривают схожесть.

Автомобилю достались задние фонари от Mеrсеdеs-АМG GT, также специалисты добавили в него элементы от Chevrolet Camaro, какие пока не говорится. В салоне автомобиля имеется бежевый салон из натуральной кожи, бросается в глаза большой дисплей на центральной панели.

В начале ателье сообщало, что проект одобрен самим производителем Fоrd, но руководство компании опровергло это сообщение в жёсткой форме, более того из-за неприятного инцидента жизнь проекта находится под вопросом.