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В США выставили на продажу автомобиль Skyline Honda Civic, тюнингованый под Nissan
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В США выставили на продажу автомобиль Skyline Honda Civic, тюнингованый под Nissan 

Car.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: Car.ru
В Америке выставили на продажу тюнингованную версию Hоndа Сivic SI 2000 года.
Автомобиль внешне очень схож с Nisan Skyline R34, о техническом оснащении пока что умалчивается. Автомобиль можно назвать достаточно смелым экспериментом, изначально для его сборки за основу была взята Honda Civik SI, но благодаря специалистам её изменили целиком и полностью.
После того, как инженеры оттюнинговали автомобиль она стала очень схожа с Skуlinе R34, впрочем если не присматриваться, то можно и не отличить с первого взгляда.
Салон позаимствован у Nissаn Skуline R34, но также был немного видоизменён, его дополнили датчиками, рулевым колесом и новыми сидениями.
Также реконструкция коснулась и мотора, он получил новую систему для впрыска оксида азота в мотор.
Пока что, известна лишь начальная стоимость, за которую желающие смогут приобрести автомобиль — это восемь тысяч долларов (580 тысяч рублей).
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