В США выставили на продажу автомобиль Skyline Honda Civic, тюнингованый под Nissan

В Америке выставили на продажу тюнингованную версию Hоndа Сivic SI 2000 года.

Автомобиль внешне очень схож с Nisan Skyline R34, о техническом оснащении пока что умалчивается. Автомобиль можно назвать достаточно смелым экспериментом, изначально для его сборки за основу была взята Honda Civik SI, но благодаря специалистам её изменили целиком и полностью.

После того, как инженеры оттюнинговали автомобиль она стала очень схожа с Skуlinе R34, впрочем если не присматриваться, то можно и не отличить с первого взгляда.

Салон позаимствован у Nissаn Skуline R34, но также был немного видоизменён, его дополнили датчиками, рулевым колесом и новыми сидениями.

Также реконструкция коснулась и мотора, он получил новую систему для впрыска оксида азота в мотор.

Пока что, известна лишь начальная стоимость, за которую желающие смогут приобрести автомобиль — это восемь тысяч долларов (580 тысяч рублей).