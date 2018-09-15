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KIA может начать продавать свой новый флагман Telluride в РФ
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KIA может начать продавать свой новый флагман Telluride в РФ 

Car.ru + ещё 21 15 сентября 2018
Фото: Car.ru
KIA Telluride, новый внедорожник компании, придет на смену Sorento, Mohave и прайм-версии Соренто.
Новая модель будет снабжена мощным двигателем V6 на 3.3 литра, том же самом, который дает 294 лошади на обычном Соренто, а на Стингере дает 370 при поддержке турбинирования.
Эксперты предрекают, что у самого флагмана будет около 270 лошадей под капотом, а также что у мотора будет прямой впрыск.
Трансмиссия будет автоматической с аж восемью ступенями, а в салоне будет ровно восемь мест. При этом, робота в коробке передач невозможно будет заменить на механику.
Фактически, новый автомобиль будет собираться на основе значительно модифицированной платформы Sorento, которая будет доработана для большей прочности, меньшего веса и большей вместительности.
Интересно заметить, что аналитики настаивают на выпуске гибридного варианта. Салон с плавными линиями будет снабжен головным устройством с широким экраном, но магнитола и многие кнопки на приборной панели будут механические.
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