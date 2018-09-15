KIA может начать продавать свой новый флагман Telluride в РФ

KIA Telluride, новый внедорожник компании, придет на смену Sorento, Mohave и прайм-версии Соренто.

Новая модель будет снабжена мощным двигателем V6 на 3.3 литра, том же самом, который дает 294 лошади на обычном Соренто, а на Стингере дает 370 при поддержке турбинирования.

Эксперты предрекают, что у самого флагмана будет около 270 лошадей под капотом, а также что у мотора будет прямой впрыск.

Трансмиссия будет автоматической с аж восемью ступенями, а в салоне будет ровно восемь мест. При этом, робота в коробке передач невозможно будет заменить на механику.

Фактически, новый автомобиль будет собираться на основе значительно модифицированной платформы Sorento, которая будет доработана для большей прочности, меньшего веса и большей вместительности.

Интересно заметить, что аналитики настаивают на выпуске гибридного варианта. Салон с плавными линиями будет снабжен головным устройством с широким экраном, но магнитола и многие кнопки на приборной панели будут механические.