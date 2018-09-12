KIA привезет в Россию убийцу Toyota Land Cruiser 200

В рамках недели моды в Нью-Йорке корейский бренд KIA представил свой самый большой внедорожник в линейке, который составит конкуренцию таким гигантам как Toyota LandCruiser 200 и Chevrolet Saburban, Новинка будет доступна не только в США, но и в России.

Официальная премьера новинки для широкой общественности состоится на Североамериканском Международном Автосалоне в январе 2019 года. 8-местная серийная версия Telluride для американского рынка будет собираться на заводе KIA Motors в Джорджии, США. В гамме моторов будет доступен шестицилиндровый V-образный двигатель. Модель будет на несколько сантиметров длиннее и шире, чем семиместный Sorento Prime.

Уникальный Telluride наглядно продемонстрировал результат креативного сотрудничества дизайнеров из разных областей. Его внешний вид и внутренняя отделка имеют ряд отсылок к техасскому происхождению Максвелла, включая элементы интерьера из дерева и обтянутая кожей с прострочкой приборная панель, двери и ручки. Аналогичная кожа покрывает зеркала заднего вида и дверные ручки.

Внедорожные шины размерности 265/50 R20 установлены на легкосплавные диски. Запасное колесо закреплено снаружи на пятой двери, которая открывает доступ к багажному отделению, обшитому кожей и украшенное металлом.

Однако в России новинку стоит ожидать не раньше конца 2019 года. В пресс-службе российского представительства KIA пояснили, что информация о модели KIA Telluride для российского рынка будет объявлена позднее.