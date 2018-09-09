KIA Telluride — дебют по-техасски на неделе моды в Нью-Йорке

После нескольких серий сбежавших в Сеть фото без камуфляжа, большой 8-местный внедорожник KIA Telluride решился на официальный дебют, который состоялся в рамках Нью-Йоркской недели моды 2018. Партнером внедорожника по презентации стал американский фэшн-дизайнер Брэндон Максвелл, который и придал серийной версии Telluride уникальный стиль в духе своей новой техасской коллекции весна — лето 2019.

Созданный для Дикого Запада KIA Telluride щеголяет натуральной простроченной кожей отделки салона и элементами из массива дерева на передней панели, дверных картах и ручках, а также в оформлении багажного отделения. Акцентами под кожу и дерево также украшен и экстерьер внедорожника — дверные ручки, корпуса зеркал заднего вида, эксклюзивный алюминиевый багажник на крыше.

Все выглядит очень уместно и концептуально, за исключением запасного колеса на двери багажника (в настоящей серийной версии, без участия модного дизайнера, «запаска» будет убрана под пол багажника). Цвет кузова серийного Telluride — по-военному зеленый, под стать окраске концепта 2-летней давности. Конечно, для подготовки к конвейеру разработчикам пришлось внести и некоторые изменения, как то ставшая крупнее решетка радиатора, расположенные теперь вертикально головные фары, более массивные задние фонари.

Новейший корейский внедорожник КИА Теллурид будут производить на американском заводе компании в штате Джорджия. Заокеанские дилеры получат Теллурид в начале 2019 года. Пока что КИА не раскрыла подробности о силовом агрегате машины, но, скорее всего, под капотом мы увидим агрегат V6.