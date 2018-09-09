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Внедорожник Kia Telluride был показан в Техасе
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Внедорожник Kia Telluride был показан в Техасе 

Car.ru 10 минут назад
Фото: Car.ru
Презентация Kia Telluride с индексом 2020 прошла в рамках NY Fashion Week.
Внешний вид машины органично сочетается с Диким Западом. Компоненты из натурального дерева в салоне, кожа с двойным швом — все это в самом крупном внедорожнике от Kia напоминает колорит Техаса.
Вместе с тем автомобиль отличается своей функциональностью. В нем есть скрытая лебедка в случае езды по бездорожью, комплект соответствующих шин. На крыше есть алюминиево-деревянная стойка с кожаными ремешками для крепления груза.
Для автомобиля базовым цветом будет зеленый. Внешне он отличается от прототипа, который был представлен два года назад: разница заметна в дизайне решетки радиатора, переднего бампера и фар.
Автомобиль планируют собирать на автозаводе «Джорджия» и первые экземпляры должны поступить к владельцам уже в 2019 году. Пока характеристики двигателя не известны, но это будет установка на 6 цилиндров.
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