Внедорожник Kia Telluride был показан в Техасе

Презентация Kia Telluride с индексом 2020 прошла в рамках NY Fashion Week.

Внешний вид машины органично сочетается с Диким Западом. Компоненты из натурального дерева в салоне, кожа с двойным швом — все это в самом крупном внедорожнике от Kia напоминает колорит Техаса.

Вместе с тем автомобиль отличается своей функциональностью. В нем есть скрытая лебедка в случае езды по бездорожью, комплект соответствующих шин. На крыше есть алюминиево-деревянная стойка с кожаными ремешками для крепления груза.

Для автомобиля базовым цветом будет зеленый. Внешне он отличается от прототипа, который был представлен два года назад: разница заметна в дизайне решетки радиатора, переднего бампера и фар.

Автомобиль планируют собирать на автозаводе «Джорджия» и первые экземпляры должны поступить к владельцам уже в 2019 году. Пока характеристики двигателя не известны, но это будет установка на 6 цилиндров.