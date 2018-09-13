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Внедорожник Kia Telluride может добраться до России
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Внедорожник Kia Telluride может добраться до России 

Daily-Motor + ещё 14 34 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Новый внедорожник Kia Telluride может приехать в Россию. Российское подразделение корейской марки не исключает вариант, при котором эта модель поступит в продажу в нашей стране. Тем не менее, представители «Киа» отмечают, что пока сказать что-то точное относительно этого вопроса нельзя, поскольку нужно дождаться официального дебюта этой модели.
Напомним, что официальная презентация нового большого внедорожника Kia Telluride состоится в январе 2019 года на автомобильной выставке в Детройте.
Восьмиместную серийную версию данной модели для американского авторынка будут выпускать на мощностях предприятия Kia в штате Джорджиа (США).
Автомобиль окажется на несколько сантиметров длиннее и шире, чем 7-местный вседорожник Kia Sorento Prime. Продажи Telluride в США стартуют в 2019 году.
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