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KIA в августе увеличила корпоративные продажи на 69%
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KIA в августе увеличила корпоративные продажи на 69% 

Автостат 4 минуты назад
Фото: Автостат
Корпоративные продажи KIA в августе выросли на 69% и составили 2494 автомобиля. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце возросла до 13,2% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За восемь месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 18822 машины, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 148575 автомобилей KIA, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.
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