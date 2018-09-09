Как защитить автомобиль от угона

Эксперты дали несколько советов относительно того, как уберечь собственный транспорт от действий злоумышленников

Применительно к завладению машинами многие употребляют такие слова, как угон и кража. Между тем, эти понятия с юридической точки зрения отличаются между собой.

В случае с угоном преступник похищает автомобиль для собственных нужд. Кража же предполагает последующую перепродажу транспортного средства в целом или же по запасным частям.

Полицейская статистика свидетельствует, что значительная часть угонов совершается людьми из близкого окружения жертвы. На кражах же специализируются организованные группы, которые тщательно продумывают преступление.

Чтобы снизить риски для автомобилей, эксперты дают несколько простых советов. Первый из них заключается в приобретении надежной сигнализации. Ее стоимость стартует от 50 тысяч рублей.

Однако преступники уже могут с помощью специальной аппаратуры глушить сигнал. Поэтому дополнительно могут помочь блокировки руля и АКПП.

Также рекомендуется ставить машину на видном месте. Еще лучше пользоваться услугами охраняемой парковки.