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К 2020 году Lincoln Continental может перестать производится
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К 2020 году Lincoln Continental может перестать производится 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Медленные продажи могут привести его к гибели уже к 2020 году.
Интернет источники обнаружили, что Lincoln Continental может прекратить производство, уже к следующему лету, а модель полностью исчезнет к 2020 году.
Пользователи форумов Blue Oval, которые представляются сотрудниками Ford, рассказали о дальнейшем будущем компании, где автопроизводитель выпускает автомобили совместно с Ford.
Похоже, что производство замедляется на заводе, при этом сокращаются производственные цели, по словам одного пользователя, который также отмечает, что 90% Lincoln Continental 2019 года уже выпущены.
Эта новость также связана с источниками в Ford, которые сообщили, что документы компании Jalopnik демонстрируют роскошный седан, одобренный к выпуску на следующий модельный год.
Источники также сообщили, что Continental запланирован на 2020 год без планов производства после этого момента.
Слухи о завершении выпуска появились год назад в марте. Это произошло, когда Ford объявил о своем движении к кроссоверам и внедорожникам. Тем не менее, он не представил никаких подробностей о будущем Lincoln, в котором есть линейка кроссоверов и внедорожников, поскольку роскошный бренд обновляет существующие модели, вводя новые.
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