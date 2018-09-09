Флагманский кроссовер Jetour X90 от Chery выйдет на рынок в 2019 году

По сообщению китайских изданий, в будущем году Chery представит топовый кроссовер Jetour X90.

Концепция данного автомобиля была показана этой весной на автошоу в Пекине. Уже известно, что Х90 будет самым большим внедорожником в линейки Chery.

По своим размерам машина будет сопоставима с Toyota Highlander . В длину машина имеет 4 метра 84 сантиметра, а в ширину — 1 метр 93 сантиметра.

Предполагается, что на машине будет установлен двигатель с объемом 1,6 литра и мощностью 190 лошадиных сил. Трансмиссия представляет собой автоматическую коробку передач на 8 ступеней.

Среди оснащения автомобиля можно выделить кнопку пуска двигателя, цифровую мультимедийную систему, электрифицированный ручной тормоз. Также есть кожаные сидения и панорамный люк.

Стоить внедорожник будет примерно 130 000 юаней. В пересчете на рубли это составит 1 миллион 312 тысяч.