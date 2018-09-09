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Флагманский кроссовер Jetour X90 от Chery выйдет на рынок в 2019 году
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Флагманский кроссовер Jetour X90 от Chery выйдет на рынок в 2019 году 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
По сообщению китайских изданий, в будущем году Chery представит топовый кроссовер Jetour X90.
Концепция данного автомобиля была показана этой весной на автошоу в Пекине. Уже известно, что Х90 будет самым большим внедорожником в линейки Chery.
По своим размерам машина будет сопоставима с Toyota Highlander. В длину машина имеет 4 метра 84 сантиметра, а в ширину — 1 метр 93 сантиметра.
Предполагается, что на машине будет установлен двигатель с объемом 1,6 литра и мощностью 190 лошадиных сил. Трансмиссия представляет собой автоматическую коробку передач на 8 ступеней.
Среди оснащения автомобиля можно выделить кнопку пуска двигателя, цифровую мультимедийную систему, электрифицированный ручной тормоз. Также есть кожаные сидения и панорамный люк.
Стоить внедорожник будет примерно 130 000 юаней. В пересчете на рубли это составит 1 миллион 312 тысяч.
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