Ещё
Роскошно живём: в Новосибирске насчитали 35 Bentley и 17 Maybach
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошно живём: в Новосибирске насчитали 35 Bentley и 17 Maybach 

ngs.ru + ещё 8 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Парк люксовых автомобилей в Новосибирской области составил 77 машин.
Как пояснили корреспонденту НГС в агентстве «Автостат», в люксовый сегмент входят самые роскошные автомобили классом выше «премиума», стоят они 10–50 млн рублей.
«В топ-5 марок попали Bentley (35 штук), Mercedes-Maybach (17 штук), Rolls-Royce (6 штук), Lamborghini (3 штуки), Ferrari (3 штуки)», — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
В рейтинге конкретных моделей лидирует Bentley Continental GT (их в Новосибирской области 23). Количество «Майбахов» с учетом нового Mercedes-Maybach S-class составляет 17 единиц. Кроссовер Bentley Bentayga представлен в количестве 7 штук, а седанов Bentley Continental Flying Spur — 5.
Всего в России на учёте стоит 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury. В Москве таких машин — 6,5 тысячи, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — по 1,1 тысячи. В регионах люксовых автомобилей гораздо меньше. Больше всего их в Краснодарском крае — 348 штук.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Читайте также: Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.
ngs.ru: последние новости
В Новосибирск привезли новую «Ладу» — спереди она похожа на машину подороже Если не хватило на RAV4 «Ниссан» получил разрешение продавать машину с одной педалью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дукалис попал в ДТП28
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью90
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Названы самые выгодные для покупки машины
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение