Роскошно живём: в Новосибирске насчитали 35 Bentley и 17 Maybach

Парк люксовых автомобилей в Новосибирской области составил 77 машин.

Как пояснили корреспонденту НГС в агентстве «Автостат», в люксовый сегмент входят самые роскошные автомобили классом выше «премиума», стоят они 10–50 млн рублей.

Всего в России на учёте стоит 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury. В Москве таких машин — 6,5 тысячи, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — по 1,1 тысячи. В регионах люксовых автомобилей гораздо меньше. Больше всего их в Краснодарском крае — 348 штук.

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