В Норвегии вырос спрос на электромобили

Такую информацию обнародовали эксперты данной европейской страны.

Теперь перейдем непосредственно к цифрам. В августе 2018 года в Норвегии прошла регистрация 14 515 новых транспортных средств, из них 4 160 штук приходится на экологически чистые машины.

В процентном отношении это составляет 28% от всех новых приобретений за август. По сравнению с последним летним месяцем 2017 года рост спроса на электрокары составил 8 процентов.

В целом по итогам августа в Норвегии наблюдается рост продаж новых машин. В июле 2017 года было приобретено только 9 611 автомобилей.

Также наблюдается тенденция падения спроса по автомобилям с дизельным мотором. За годовой промежуток времени их продажи сократились примерно на полтора процента и сейчас составили 21 пункт.

Реализация гибридных авто в Норвегии тоже упала. В августе такого типа транспорта было продано только 25%, что хуже данных 2017 года на семь процентов.