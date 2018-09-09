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В Норвегии вырос спрос на электромобили
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В Норвегии вырос спрос на электромобили 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Такую информацию обнародовали эксперты данной европейской страны.
Теперь перейдем непосредственно к цифрам. В августе 2018 года в Норвегии прошла регистрация 14 515 новых транспортных средств, из них 4 160 штук приходится на экологически чистые машины.
В процентном отношении это составляет 28% от всех новых приобретений за август. По сравнению с последним летним месяцем 2017 года рост спроса на электрокары составил 8 процентов.
В целом по итогам августа в Норвегии наблюдается рост продаж новых машин. В июле 2017 года было приобретено только 9 611 автомобилей.
Также наблюдается тенденция падения спроса по автомобилям с дизельным мотором. За годовой промежуток времени их продажи сократились примерно на полтора процента и сейчас составили 21 пункт.
Реализация гибридных авто в Норвегии тоже упала. В августе такого типа транспорта было продано только 25%, что хуже данных 2017 года на семь процентов.
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