Названы самые угоняемые автомобили в России

Аналитики Russian Automotive Market Research составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. В исследовании отмечается, что за последние пять лет количество автомобильных краж в стране заметно сократилось.

Так, например, в 2013 году в России было похищено 44 тысячи 700 машин. В 2017 году это количество сократилось до 28 тысяч 300 автомобилей, а за первую половину текущего года составляет 11 тысяч 500 случаев.

Самым популярным среди автоугонщиков РФ за первые шесть месяцев 2018 года оказался бюджетник Hyundai Solaris (600 угонов). Строчкой ниже располагается Kia Rio — 450 краж. ТОП-3 замыкает отечественная Lada 2107 — 400 автоугонов за отчетный период.

Самые угоняемые автомобили в России за первую половину 2018 года:

Hyundai Solaris (600 угонов);

Kia Rio (450 угонов);

Lada 2107 (400 угонов);

Lada 2109 (310 угонов);

Lada 2106 (300 угонов);

Lada 2114 (210 угонов);

Lada 2110 (190 угонов);.