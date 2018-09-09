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Fostla доработала Porsche Cayenne
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Fostla доработала Porsche Cayenne. Вышло огненно! 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Тюнинг-мастерская Fostla как следует поработала с «Кайеном».
Что бы вы сделали с Porsche Cayenne, чтобы улучшить его чисто стилистически? Это зависит от вкусов каждого отдельно взятого человека, однако предложение Fostla явно максимально компромиссное, которое придётся по душе подавляющему большинству.
Немецкий тюнер установил широченный кузовной комплект-апгрейд от Hamann: модифицированные передние и задние бамперы со светодиодными ДХО, новые боковые юбки и агрессивный «капюшон». По идее, можно перечислять и дальше.
Затем всю эту красоту «обернули» в винил. В салоне — алюминия масса, особые напольные коврики.
4,2-литровый дизельный двигатель V8, питающий внедорожник, остался нетронутым. В нём по-прежнему 382 л.с. мощности и 850 Нм крутящего момента.
Ещё представленный SUV отличается иными пружинами и кастомными 22-дюймовыми дисками.
Все эти части модификации доступными язык никак не повернётся назвать: Fostla говорит, что цена составляет около 45 000 евро (52 211 долларов), что почти равносильно стоимости нового Mercedes-Benz GLC в Германии.
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