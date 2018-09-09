Новая технология зарядки GM для которая позволит зарядить электромобиль за 10 минут

Электрические автомобили имеют один большой недостаток, это зарядка.

General Motors начала новое партнерство с Delta Americas для разработки новой технологии, которая в рекордные сроки сможет зарядить электромобиль.

General Motors заявила, что готовит 20 электромобилей, которые смогут использовать недавно разработанные зарядные устройства, позволяя своим автомобилям быстро заряжать свои батареи и обеспечивать зарядку всего лишь 10 минут.

Партнер по разработке, Delta Americas, ожидает, что к 2020 году появится окончательный прототип Extreme Fast Charger (XFC). GM же заявляет, что его автомобили будут готовы только через три года, к 2023 году.

Новые батареи будут опережать оба нагнетателя Tesla , которые могут обеспечить автомобили нового поколения мощностью до 120 киловатт, а также новые 350-кВт-зарядные устройства Porsche , обеспечив для автомобилей невероятное количество электроэнергии в 400 кВт.

Новая технология, разработанная совместно с партнером Delta Americas и спонсируемая Министерством энергетики США, способна обеспечить эффективность работы батареи в электромобиле на 96,5%.