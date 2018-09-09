Jaguar продал всего 140 электрических кроссоверов I-PACE в августе

Рост продаж нового I-PACE оказался крайне разочаровывающим для компании Jaguar . Как оказалось, не так просто продать полностью электрическую модель, как можно было бы подумать.

По последней информации, в августе Jaguar удалось реализовать всего 140 единиц полностью электрического кроссовера I-PACE, а общий обьем продаж в первые несколько месяцев на рынке составил всего 558 автомобилей.

Как видим, не просто так британская компания решила заключить контракт с популярной певицей Dua Lipa, для раскрутки модели. Но далеко не факт, что и это поможет I-PACE.

Кроме того, из-за низкого спроса в Европе, Jaguar, вероятно, задержит выпуск модели на другие рынки. Прежде всего, речь идет о США.

Отметим, что Jaguar I-PACE оснащен батареей на 90 кВт, которая позволяет кроссоверу преодолевать расстояние до 400 километров на одной подзарядке. Разгон автомобиля до 100 км/час составляет 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/час.