Ещё
Jaguar продал всего 140 электрических кроссоверов I-PACE в августе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar продал всего 140 электрических кроссоверов I-PACE в августе 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Рост продаж нового I-PACE оказался крайне разочаровывающим для компании Jaguar. Как оказалось, не так просто продать полностью электрическую модель, как можно было бы подумать.
По последней информации, в августе Jaguar удалось реализовать всего 140 единиц полностью электрического кроссовера I-PACE, а общий обьем продаж в первые несколько месяцев на рынке составил всего 558 автомобилей.
Как видим, не просто так британская компания решила заключить контракт с популярной певицей Dua Lipa, для раскрутки модели. Но далеко не факт, что и это поможет I-PACE.
Кроме того, из-за низкого спроса в Европе, Jaguar, вероятно, задержит выпуск модели на другие рынки. Прежде всего, речь идет о США.
Отметим, что Jaguar I-PACE оснащен батареей на 90 кВт, которая позволяет кроссоверу преодолевать расстояние до 400 километров на одной подзарядке. Разгон автомобиля до 100 км/час составляет 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/час.
LiveCars.Ru: последние новости
Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения начали собирать в России Названы самые популярные модели иномарок авторынка России Lexus прекратил продажи седана GS в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом150
Водитель на иномарке в Москве задавил обидчиков117
7 роковых ошибок при езде на «механике»3
Плавкран протаранил Крымский мост46
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто472
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение