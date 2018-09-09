Французский авторынок в августе вырос на 40%

Автомобильный рынок Франции в августе вырос на 40% до 150391 машины. По итогам восьми месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 513 тыс. 933 единицы, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.