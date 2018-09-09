Audi Q8 в Америке дешевле, чем в Европе

Компания Audi обнародовала стоимость своего нового флагмана Audi Q8 для рынка Соединенных Штатов. Модель оказалась дешевле, чем в Европе, обладая при этом более высокими динамическими характеристиками.

В «Старом свете» цены на Audi Q8 начинаются от 76.3 тысячи евро за автомобиль с 282-сильным 3.0-литровым дизелем V6. В Америке модель получит фирменный «мягкий» гибрид на основе 3.0-литрового бензинового двигателя, обеспечивающий мощность в 335 «лошадей». С таким силовым агрегатом габаритный кроссовер обладает динамикой разгона в 5.6 секунды до 100 км/ч, что на 0.7 секунды быстрее своего европейского близнеца.

При этом цена модели составляет в базовой комплектации всего 67.4 тысячи долларов (58.3 тысячи евро). Указанная цена в Соединенных Штатах будет распространяться на комплектацию Premium. Она предлагает богатый состав оборудования, включая системы распознавания пешеходов, дорожных знаков и экстренного торможения. Последняя сохраняет работоспособность на скоростях до 84 км/ч.

Следующая версия Premium Plus окажется на 4 тысячи долларов дороже. Самое богатое оснащение предлагается для версии Prestige, оцененной немецким производителем в 76.5 тысяч долларов, что все равно меньше начального ценника Audi Q8 на европейском рынке.