BMW анонсировало прокаченные версии кроссвенов X3 M и X4 M

Руководство немецкого концерна BMW сделало официальный анонс нового флагмана бренда — кроссовера X7, а также модифицированной вариации X2 M35i и электрической вариации модели X5 xDrive45e. Есть у бренда и еще несколько новостей относительно новинок в сегменте SUV.

Инженеры BMW на сегодняшний день занимаются разработкой сразу двух высокопроизводительных версий своих кроссвенов X3 M и X4 M. Сегодня днем пресс-служба бренда обнародовала изображения прототипов этих моделей, покрытых толстым слоем камуфляжа. По официальным данным, эти автомобили готовятся к тест-драйвам, которые будут организованы через пару дней на известной трассе Нюрбургринг.

По состоянию на сегодняшний день уже подтвердились данные о том, что прокаченные вариации немецких кроссвенов укомплектуют недавно созданным рядным шестицилиндровым агрегатом с турбонаддувом, который будет функционировать с брендовой системой полного привода xDrive. Ранее эта силовая установка был установлена в улучшенной вариации бизнес-седана M5.

Очевидно, что речь идет об агрегате BMW S58, который является доработанной вариацией B58, имеющей рабочий объем в три литра, способной генерировать 450 лошадиных сил. При этом кто-то из экспертов утверждают, что мощностной потолок мотора зафиксирован на отметке в 475 «лошадей». Этот же агрегат получат абсолютно новые модели M3 и M4.

Кроме всего вышеперечисленного, прокаченные BMW X3 M и X4 M снабдят четырьмя сдвоенными патрубками выхлопной системы, активным дифференциалом задней оси, большими воздухозаборниками и новыми аэродинамическими обвесами.

Также стоит отметить, что анонс представителями BMW сразу двух новинок может свидетельствовать лишь о том, что их официальный дебют может быть организован уже в этом году.