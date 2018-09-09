Ещё
BMW анонсировало прокаченные версии кроссвенов X3 M и X4 M
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW анонсировало прокаченные версии кроссвенов X3 M и X4 M 

PNZdrive 11 минут назад
Фото: PNZdrive
Руководство немецкого концерна BMW сделало официальный анонс нового флагмана бренда — кроссовера X7, а также модифицированной вариации X2 M35i и электрической вариации модели X5 xDrive45e. Есть у бренда и еще несколько новостей относительно новинок в сегменте SUV.
Инженеры BMW на сегодняшний день занимаются разработкой сразу двух высокопроизводительных версий своих кроссвенов X3 M и X4 M. Сегодня днем пресс-служба бренда обнародовала изображения прототипов этих моделей, покрытых толстым слоем камуфляжа. По официальным данным, эти автомобили готовятся к тест-драйвам, которые будут организованы через пару дней на известной трассе Нюрбургринг.
По состоянию на сегодняшний день уже подтвердились данные о том, что прокаченные вариации немецких кроссвенов укомплектуют недавно созданным рядным шестицилиндровым агрегатом с турбонаддувом, который будет функционировать с брендовой системой полного привода xDrive. Ранее эта силовая установка был установлена в улучшенной вариации бизнес-седана M5.
Очевидно, что речь идет об агрегате BMW S58, который является доработанной вариацией B58, имеющей рабочий объем в три литра, способной генерировать 450 лошадиных сил. При этом кто-то из экспертов утверждают, что мощностной потолок мотора зафиксирован на отметке в 475 «лошадей». Этот же агрегат получат абсолютно новые модели M3 и M4.
Кроме всего вышеперечисленного, прокаченные BMW X3 M и X4 M снабдят четырьмя сдвоенными патрубками выхлопной системы, активным дифференциалом задней оси, большими воздухозаборниками и новыми аэродинамическими обвесами.
Также стоит отметить, что анонс представителями BMW сразу двух новинок может свидетельствовать лишь о том, что их официальный дебют может быть организован уже в этом году.
PNZdrive: последние новости
В Сети появились первые фото бюджетного серийного кроссвена Hyundai Styx Премиальный седан Lexus GS во всех версиях покинул российский авторынок Англичане из Lister принимают заявки на самый быстрый в мире кроссовер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом153
Водитель на иномарке в Москве задавил обидчиков126
Плавкран протаранил Крымский мост46
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
На 55% выросли продажи российских пикапов
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение