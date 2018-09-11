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Эксперты назвали лучшие автомобили года
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Эксперты назвали лучшие автомобили года 

Федеральное агентство новостей + ещё 6 1 час назад
Вашингтон, 11 сентября. Специалисты американской компании JD Power назвали 13 лучших автомобилей 2018 года.
При составлении рейтинга эксперты использовали данные от миллиона автовладельцев. Исследование охватило более 600 моделей машин, которые оценивали по 100-балльной шкале. Отбирая лучшие автомобили, эксперты учитывали надежность, качество, динамические характеристики и дизайн, а также мнение владельцев и присужденные моделям награды.
В итоге лучшим автомобилем года специалисты назвали Porsche 911. Машина набрала 94 балла из 100 возможных. В тройку лидеров попали Genesis G90 и Mercedes-Benz S-Class. В топ-13 эксперты также включили модели Porsche Macan, 718 и Cayenne, авмтобили Lincoln Continental и Navigator, Lexus RX и GS, Genesis G80, BMW 7 Series и Cadillac Escalade.
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